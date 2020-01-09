В Германии осудили предпринимателя за поставки продукции для ракет в Россию
Суд в Гамбурге вынес приговор 69-летнему предпринимателю из Баден-Вюртемберга, выходцу из России. Он осужден на семь лет тюрьмы за поставки в обход санкций Евросоюза в отношении России продукции, необходимой для производства ракет, сообщает Die Welt.
Свою коммерческую деятельность выходец из России, 25 лет проживший в Германии, вел с 2014 по 2018 годы. По данным прокуратуры Германии, которые нашли подтверждение в суде, предприниматель поставлял в Москву продукцию, необходимую для производства в ракетно-космической отрасли.
В частности, он вывез из Германии 4,5 кг химического вещества, которое используется в производстве ракетных двигателей. Причем, часть его — в багаже при перелетах в Россию, создавая угрозу безопасности окружающих.
Подсудимый, по оценке прокурора, предоставлял таможне ложные сведения, чтобы поставить в Россию специальные прессы для изготовления деталей для ракетных двигателей.
Санкции Евросоюза в отношении России были введены в 2014 году. Они запрещают поставки продукции двойного назначения.