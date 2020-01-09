В Германии осудили предпринимателя за поставки продукции для ракет в Россию

Свою коммерческую деятельность выходец из России, 25 лет проживший в Германии, вел с 2014 по 2018 годы. По данным прокуратуры Германии, которые нашли подтверждение в суде, предприниматель поставлял в Москву продукцию, необходимую для производства в ракетно-космической отрасли.