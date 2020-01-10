Общество

Российский пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Турции

Ведомости

Пассажирский самолет российского лоукостера Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Москвы, совершил жесткую посадку в турецкой Анталье. Об этом сообщает турецкий портал Airporthaber.

По его информации, пилоты лайнера A321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросили посадку в связи с задымлением. Судя по опубликованным фотографиям, самолет получил повреждения: у него деформирован фюзеляж.

По данным источника «РИА Новости», самолет летел без пассажиров, экипаж не пострадал.

Позже представитель российского генконсульства в Анталье подтвердил «Интерфаксу», что пассажиров на борту самолета не было и никто из членов экипажа не пострадал. Самолет отбуксирован, аэропорт работает в штатном режиме, добавил собеседник агентства.

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