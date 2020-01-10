Российский пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Турции
Пассажирский самолет российского лоукостера Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Москвы, совершил жесткую посадку в турецкой Анталье. Об этом сообщает турецкий портал Airporthaber.
По его информации, пилоты лайнера A321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросили посадку в связи с задымлением. Судя по опубликованным фотографиям, самолет получил повреждения: у него деформирован фюзеляж.
Nordwind Airbus A321 damaged in hard landing at Antalya Airport, Turkey. No injuries reported. pic.twitter.com/6PCOxRR0Zj— Breaking Aviation News (@breakingavnews) January 10, 2020
По данным источника «РИА Новости», самолет летел без пассажиров, экипаж не пострадал.
Позже представитель российского генконсульства в Анталье подтвердил «Интерфаксу», что пассажиров на борту самолета не было и никто из членов экипажа не пострадал. Самолет отбуксирован, аэропорт работает в штатном режиме, добавил собеседник агентства.