Замначальника Военной академии Генштаба получил условный срок за мошенничество
Второй западный окружной военный суд в Москве приговорил к трем годам лишения свободы условно генерал-лейтенанта Сергея Чваркова за особо крупное мошенничество, сообщает «Интерфакс». Чварков занимает пост замначальника Военной академии Генштаба, сейчас он отстранен от должности.
Дело, по которому проходит Чварков, было возбуждено весной 2018 г. Следствие считает, что офицер похитил 4,3 млн руб. при выполнении госконтракта с АО «НПО РусБИСтех». Эти деньги были выделены на зарплаты гражданским сотрудникам академии Генштаба. Чварков вину не признал.
Гособвинение просило суд отправить Чваркова в колонию общего режима на 4,5 года, назначить штраф в 450 000 руб. и лишить его воинского звания. В итоге суд не стал лишать подсудимого воинского звания, а также назначать штраф. Адвокаты генерала намерены обжаловать приговор, они настаивали на оправдании подзащитного.
Ранее Чварков возглавлял Главное управление по работе с личным составом ВС. В 2016 г. он руководил Координационным центром по примирению враждующих сторон в Сирии.