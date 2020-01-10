Замначальника Военной академии Генштаба получил условный срок за мошенничество

Гособвинение просило суд отправить Чваркова в колонию общего режима на 4,5 года, назначить штраф в 450 000 руб. и лишить его воинского звания. В итоге суд не стал лишать подсудимого воинского звания, а также назначать штраф. Адвокаты генерала намерены обжаловать приговор, они настаивали на оправдании подзащитного.