Трамп призвал Apple к уступкам в разблокировке телефонов преступников

«Мы постоянно помогаем Apple в торговле и во многих других вопросах, и все же они отказываются разблокировать телефоны, используемые убийцами, торговцами наркотиками и другими преступными элементами, совершившими насилие», — говорится в сообщение в аккаунте Трампа. Президент призвал компанию отказаться от такой практики, чтобы «сделать Америку великой сейчас».