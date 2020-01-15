Двое взрослых и один ребенок пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
Двое взрослых и один ребенок пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Уфе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Башкирии.
По словам собеседника агентства, три пострадавших доставлены в больнице, двоих взрослых госпитализировали. Состояние одного из них врачи оценивают на тяжелое, второго — средней тяжести.
Управление СКР по региону начало доследственную проверку. Возможной причиной взрыва называется техническая неисправность и человеческий фактор
Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в Уфе в 04:55 по московскому времени. Обрушился потолок, пожара за взрывом не последовало. Из дома самостоятельно эвакуировались 28 человек.