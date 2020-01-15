Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Их смогут получать семьи, доходы которых не превышают одного прожиточного минимума на человека, уже с 1 января 2020 г.
На первом этапе размер выплат составит 5500 руб., рассказал Путин. Если это не поможет увеличить доходы семьи до необходимого уровня, размер выплаты с 2021 г. может быть увеличен до прожиточного минимума в регионе.
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