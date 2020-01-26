Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Махачкале

Информацию о пострадавшем ребенке агентству подтвердили в МЧС по Дагестану. Ребенок 2008 года рождения госпитализирован с легкими травмами, рассказали в ведомстве. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в результате происшествия также пострадал один взрослый. О его состоянии не сообщается.