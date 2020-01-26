Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Махачкале
Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Махачкале, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным источника, среди пострадавших – проходивший мимо ребенок.
Информацию о пострадавшем ребенке агентству подтвердили в МЧС по Дагестану. Ребенок 2008 года рождения госпитализирован с легкими травмами, рассказали в ведомстве. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в результате происшествия также пострадал один взрослый. О его состоянии не сообщается.
Взрыв произошел в пятиэтажном доме по улице Гамидова, 53. Серьезных повреждений в доме нет – выбита перегородка между балконом первого этажа и цоколем, несущие конструкции не повреждены. «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник пишет, что взрыв произошел из-за брошенной мальчиком спички. «Ребенок кинул ее в подвал, где произошла утечка», – сказал собеседник агентства.