Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Чаплин родился в Москве в семье советского ученого, профессора Анатолия Чаплина. В 1990 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 г. – Московскую духовную академию. Кандидат богословия. В 1999 г. возведен в сан протоиерея. С 2011 по 2015 г. являлся членом Высшего церковного совета РПЦ. До декабря 2015 г. был представителем РПЦ в Межрелигиозном совете России. С февраля 2016 г. был настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот. Входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. Был членом Экспертного совета комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций.