Умер протоиерей Всеволод Чаплин
В возрасте 51 год умер священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прихожан. В пресс-службе московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, где Чаплин был настоятелем, ТАСС подтвердили информацию о смерти.
«Все произошло около 16.30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», – сообщил агентству прихожанин храма Александр Петрунько. Источник ТАСС в медицинских кругах сообщил, что предварительной причиной смерти стала остановка сердца.
Чаплин родился в Москве в семье советского ученого, профессора Анатолия Чаплина. В 1990 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 г. – Московскую духовную академию. Кандидат богословия. В 1999 г. возведен в сан протоиерея. С 2011 по 2015 г. являлся членом Высшего церковного совета РПЦ. До декабря 2015 г. был представителем РПЦ в Межрелигиозном совете России. С февраля 2016 г. был настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот. Входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. Был членом Экспертного совета комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций.
В разное время Чаплин был автором и ведущим программ «Комментарий недели» (ТВ «Союз»), «Время доверия» (Радио «Комсомольская правда»), «Вечность и время» (ТВ «Спас»). Его высказывания нередко вызывали неоднозначную реакцию общественности. В частности, Чаплин выступал за введение в школах «Основ православной культуры», а также за общероссийский дресс-код.
Он отмечен церковными и светскими наградами: орденом Сергия Радонежского III степени, орденом Князя Даниила Московского II степени, орденом Дружбы, орденом Российского императорского дома Святой Анны II степени и др.