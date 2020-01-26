Пятикратный чемпион НБА Коби Брайaнт погиб в авиакатастрофе

Коби Брайaнту был 41 год. Он один из величайших игроков в истории баскетбола. В течение 20 сезонов Брайант выступал за «Лос Анджелес Лейкерс», став с этой командой пятикратным чемпионом НБА. Всего за карьеру в НБА он набрал 33 643 очков. В 2008 г. и 2012 г. Брайaнт в составе сборной США по баскетболу становился олимпийским чемпионом.