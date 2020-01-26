Пятикратный чемпион НБА Коби Брайaнт погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА по баскетболу Коби Брайaнт погиб в результате крушения вертолета в городе Калабасас, который расположен в округе Лос-Анджелес штата Калифорния. Первым об инциденте со ссылкой на источники сообщило местное издание TMZ.com.
Информацию подтвердила мэрия Калабасаса. По ее данным, в рухнувшем вертолете находилось помимо Брайнта еще четверо людей, все они погибли. Вертолет потерпел крушение в 10 утра по местному времени. Шериф округа позже уточнил, что окончательное число жертв — девять человек.
Руководство НБА сообщило, что вместе с Коби Брайантом погибла и его 13-летняя дочь Джианна. Она сама была начинающей звездой баскетбола. В вертолете также летел ровесник Джианны и его родители. Они направлялись на баскетбольный матч Игр Лейкерс.
It is with great sadness that we learn of the death of Kobe Bryant and four others in a helicopter crash in Calabasas. The aircraft went down in a remote field off Las Virgenes around 10:00 this morning. Nobody on the ground was hurt. The FAA and NTSB are investigating.— City of Calabasas (@CityofCalabasas) January 26, 2020
Коби Брайaнту был 41 год. Он один из величайших игроков в истории баскетбола. В течение 20 сезонов Брайант выступал за «Лос Анджелес Лейкерс», став с этой командой пятикратным чемпионом НБА. Всего за карьеру в НБА он набрал 33 643 очков. В 2008 г. и 2012 г. Брайaнт в составе сборной США по баскетболу становился олимпийским чемпионом.