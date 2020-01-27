Билли Айлиш – во всех основных номинациях «Грэмми»

Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» во всех четырех основных номинациях: «Альбом года» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»), «Запись года», «Песня года» («Bad Guy») и «Лучший новый артист». Кроме того, она получила награду за «Лучший поп-альбом». 62-я ежегодная церемония вручения «Грэмми» проходила в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе.