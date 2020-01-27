Общество

Билли Айлиш – во всех основных номинациях «Грэмми»

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Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» во всех четырех основных номинациях: «Альбом года» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»), «Запись года», «Песня года» («Bad Guy») и «Лучший новый артист». Кроме того, она получила награду за «Лучший поп-альбом». 62-я ежегодная церемония вручения «Грэмми» проходила в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе.

Брат певицы Финнеас за работу над альбомом сестры получил награду как «Продюсер года».

Лучшим рэп-альбомом признан «Igor» Tyler, The Creator, лучшим рок-альбомом – «Social Cues» Cage The Elephant, премию за лучший альтернативный альбом получил «Father Of The Bride» The Vampire Weekend. В номинациях «Лучший танцевальный/электронный альбом» победил «No Geography» The Chemical Brothers. Награду за лучший саундтрек получила исландка Хильдур Гуднадоуттир сериал «Чернобыль». Лучшим музыкальным фильмом признан «Homecoming» Бейонсе. Лучшим музыкальным видео стал клип «Old Time Road» рэпера Lil Nas X, режиссер Calmatic. В номинации «Лучший альбом разговорного жанра» премию получила бывшая первая леди США Мишель Обама с аудиоверсией своих мемуаров «Becoming».

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