Самолет из Хабаровска в Москву развернулся после сообщения о минировании
Пассажирский самолет Airbus A330-343, выполнявший рейс SU1713 Хабаровск – Москва, возвращается в аэропорт вылета после полученного сообщения о минировании, сообщает «Пятый канал».
По данным Flightradar, самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот».
Как рассказали «Ведомостям» в аэропорту Хабаровска, сообщение было отправлено на электронную почту авиакомпании. На борту находится 261 пассажир. В аэропорту готовятся к эвакуации пассажиров и обследованию самолета. Он развернулся назад спустя час, когда пролетал над территорией Амурской области. В пресс-службе аэропорта уточнили, что сигнал о минировании поступил в Росгвардию, а решение о возвращении принял капитан судна.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что самолет уже совершил посадку в аэропорту вылета. Сейчас оперативные службы приступают к осмотру лайнера. При этом, по данным Flightradar, самолет еще снижается. По данным на 10.24, самолет сел в аэропорту Хабаровска. В пресс-службе аэропорта подтвердили информацию о посадке.
«Самолет приземлился штатно. Пассажиры и экипаж покинули воздушное судно», – уточнил источник «Интерфакса». Лайнер проверяют кинологи. Пока опасных предметов не найдено, сказал он.
Угроза взрыва на борту самолета не подтвердилась, рассказали ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.