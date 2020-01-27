Самолет из Хабаровска в Москву развернулся после сообщения о минировании

По данным Flightradar, самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот».



Как рассказали «Ведомостям» в аэропорту Хабаровска, сообщение было отправлено на электронную почту авиакомпании. На борту находится 261 пассажир. В аэропорту готовятся к эвакуации пассажиров и обследованию самолета. Он развернулся назад спустя час, когда пролетал над территорией Амурской области. В пресс-службе аэропорта уточнили, что сигнал о минировании поступил в Росгвардию, а решение о возвращении принял капитан судна.