«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Китай
«Уральские авиалинии» приостановила рейсы на остров Хайнань до нормализации эпидемиологической обстановки в Китае, сообщает авиакомпания. Перевозчик отметил, что пассажиры, купившие билеты на даты до 7 февраля, смогут вернуть их полную стоимость – при условии, что билеты были куплены до пятницы, 24 января.
В пятницу «Уральские авиалинии» сообщали, что экипажи международных рейсов прошли дополнительную подготовку по эпидемиологическим вопросам.
Число жителей Китая, заболевших коронавирусом нового типа, к 27 января составляло 2825, включая 81 погибшего. Франция, Италия, США, Япония и Австралия объявили об эвакуации своих граждан из города Ухань – эпицентра распространения вируса, закрытого на карантин вместе с другими близлежащими городами. Россия пока что «прорабатывает вопрос» по эвакуации своих граждан из Уханя, заявил «РБК» пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров.