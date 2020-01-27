«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Китай

Число жителей Китая, заболевших коронавирусом нового типа, к 27 января составляло 2825, включая 81 погибшего. Франция, Италия, США, Япония и Австралия объявили об эвакуации своих граждан из города Ухань – эпицентра распространения вируса, закрытого на карантин вместе с другими близлежащими городами. Россия пока что «прорабатывает вопрос» по эвакуации своих граждан из Уханя, заявил «РБК» пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров.