Нааму Иссахар освободили из колонии

В октябре 2019 г. Иссахар была приговорена к семи с половиной годам колонии за контрабанду 9 г гашиша на территорию России. Девушку задержали во время трансфера в аэропорту «Шереметьево»: Иссахар летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. Во время визита в Израиль 23 января Путин встретился с Яффой Иссахар, матерью осужденной, после чего отметил, что с девушкой «все будет хорошо». Сама Иссахар, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, подала прошение о помиловании в воскресенье 26 января. Ранее Песков утверждал, что «процесс тормозит» из-за того, что Иссахар не обращалась к президенту, а помилование может осуществляться только по личному заявлению.