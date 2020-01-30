В «Домодедово» экстренно сел самолет из-за угрозы взрыва

Женщина, находившаяся в самолете, незадолго до посадки взяла сумку, встала между рядами сидений и заявила, что у нее есть взрывное устройство. В «Домодедово» отметили агентству, что «в подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности» и сотрудники аэропорта вместе с правоохранительными органами следовали инструкции.