В «Домодедово» экстренно сел самолет из-за угрозы взрыва
Самолет, прибывший в Москву, отведен на отдельную стоянку аэропорта «Домодедово» из-за угрозы взрыва, сообщает «Интерфакс». Угроза поступила от пассажирки, которую впоследствии задержали сотрудники силовых структур, передает агентство слова источника.
Женщина, находившаяся в самолете, незадолго до посадки взяла сумку, встала между рядами сидений и заявила, что у нее есть взрывное устройство. В «Домодедово» отметили агентству, что «в подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности» и сотрудники аэропорта вместе с правоохранительными органами следовали инструкции.
Самолет Airbus A320 компании S7 совершал рейс из Симферополя в Москву. Женщина, заявившая о бомбе, была пьяна, отмечает «Интерфакс».