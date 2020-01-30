Олимпийский комитет России рекомендовал руководству ВФЛА сложить полномочия
Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт рекомендовали руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сложить полномочия, говорится на сайте ОКР. Предложение сделано в связи со сложившейся ситуацией вокруг ВФЛА, а также с учетом заявлений Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и ее антикоррупционного органа Athletics Integrity Unit (AIU) от 29 января.
ОКР и Минспорт по итогам экстренного совещания также предложили руководству российской федерации 31 января провести заседание президиума ВФЛА, на котором рассмотреть вопрос о наделение рабочей группы ОКР полномочиями по проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также «рассмотреть вопрос о сложении полномочий всех членов президиума организации», отмечается в сообщении.
31 января комиссия Минспорта по госаккредитации российских федераций рассмотрит вопрос о государственной аккредитации ВФЛА.
ОКР и Минспорт заявили о готовности взаимодействовать с IAAF, AIU и другими организациями, отвечающими за допуск чистых российских спортсменов к международным соревнованиям и Олимпийским играм. ОКР и Минспорт пообещали обратиться к IAAF с просьбой отложить рассмотрение советом организации вопроса о применении к ВФЛА исключительных санкций.
В ноябре прошлого года AIU отстранила президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и исполнительного директора федерации Александра Паркина от занимаемых должностей. Организация обвинила их в нежелании сотрудничать при расследовании случаев фальсификации документов. Позже Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий. Сейчас обязанности руководителя ВФЛА исполняет президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко. 30 января ВФЛА объявила об окончании приема предложений от спортивных федераций по кандидатам в президенты. На пост президента ВФЛА выдвинуты семь кандидатов.