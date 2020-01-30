Олимпийский комитет России рекомендовал руководству ВФЛА сложить полномочия

В ноябре прошлого года AIU отстранила президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и исполнительного директора федерации Александра Паркина от занимаемых должностей. Организация обвинила их в нежелании сотрудничать при расследовании случаев фальсификации документов. Позже Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий. Сейчас обязанности руководителя ВФЛА исполняет президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко. 30 января ВФЛА объявила об окончании приема предложений от спортивных федераций по кандидатам в президенты. На пост президента ВФЛА выдвинуты семь кандидатов.