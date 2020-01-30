Прокуратура обязала СК изменить обвинения сестрам Хачатурян на самооборону

Адвокат младшей сестры Марии Хачатурян Ярослав Пакулин рассказал, что согласно выводам Гриня собранные по делу доказательства опровергают квалификацию действий девушек как убийства. Защитник указал, что в постановлении замгенпрокурора есть ссылка на разъяснения Верховного суда о длящихся истязаниях и праве на необходимую оборону в этом случае. Адвокат Мари Давтян сообщила, что при квалификации действий обвиняемых не были учтены выводы экспертов о том, что все три сестры воспринимали обстановку в семье как угрожающую их жизням и здоровью.