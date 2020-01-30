Прокуратура обязала СК изменить обвинения сестрам Хачатурян на самооборону
Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение по делу сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из девушек.
«Их действия следует расценивать как совершенные в пределах необходимой обороны, что влечет за собой прекращение уголовного преследования», — прокомментировал собеседник агентства выводы заместителя генерального прокурора Виктора Гриня. По словам защитника, замгенпрокурора отказался утверждать обвинительное заключение. Гринь указал следствию, что признав факты опасного для жизни и здоровья систематического насилия со стороны отца, оно не учло его влияние на действия сестер.
Адвокат младшей сестры Марии Хачатурян Ярослав Пакулин рассказал, что согласно выводам Гриня собранные по делу доказательства опровергают квалификацию действий девушек как убийства. Защитник указал, что в постановлении замгенпрокурора есть ссылка на разъяснения Верховного суда о длящихся истязаниях и праве на необходимую оборону в этом случае. Адвокат Мари Давтян сообщила, что при квалификации действий обвиняемых не были учтены выводы экспертов о том, что все три сестры воспринимали обстановку в семье как угрожающую их жизням и здоровью.
Следственный комитет в начале декабря 2019 г. направил прокурору дело об убийства отца сестрами для утверждения обвинительного заключения. В июле 2018 г. тело Михаила Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в совершении убийства были задержаны его дочери. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. Расследование СК подтвердило, что Хачатурян неоднократно истязал дочерей и домогался их.