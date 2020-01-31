Минспорта приостановило аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики

В среду, 29 января, World Athletics обратилась к России с требованием официально признать мошенничество со стороны руководства РФЛА. Согласно отчету антикоррупционного органа Athletics Integrity Unit, РФЛА «отрицала свою причастность, обвиняла других и выступала с нападками» (цитата по Guardian). World Athletics пригрозила лишить российских легкоатлетов, доказавших непричастность к допинговому скандалу, статуса нейтральных спортсменов, который позволил бы им выступать на Олимпиаде в Токио. Накануне Минспорта заявило, что «подтверждает свою готовность к конструктивному взаимодействию» с World Athletics и Athletics Integrity Unit, чтобы не допустить отстранения «чистых» спортсменов.