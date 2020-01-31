Минспорта приостановило аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики
Министерство спорта приостановило аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта, сообщает сайт ВФЛА. Решение комиссии по госаккредитации общероссийских спортивных организаций было принято после ультиматума организации World Athletics, связанной с делом легкоатлета Данилы Лысенко, заподозренного в допинге.
В ноябре 2018 г. World Athletics обвинила руководство ВФЛА, включая руководителя организации Дмитрия Шляхтина, во вмешательстве в расследование дела Лысенко. World Athletics отстранила руководителей, которые, по ее данным, укрывали Лысенко от допинг-тестов.
В среду, 29 января, World Athletics обратилась к России с требованием официально признать мошенничество со стороны руководства РФЛА. Согласно отчету антикоррупционного органа Athletics Integrity Unit, РФЛА «отрицала свою причастность, обвиняла других и выступала с нападками» (цитата по Guardian). World Athletics пригрозила лишить российских легкоатлетов, доказавших непричастность к допинговому скандалу, статуса нейтральных спортсменов, который позволил бы им выступать на Олимпиаде в Токио. Накануне Минспорта заявило, что «подтверждает свою готовность к конструктивному взаимодействию» с World Athletics и Athletics Integrity Unit, чтобы не допустить отстранения «чистых» спортсменов.