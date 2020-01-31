При взрыве на заводе под Орлом погибли пять человек

Взрыв произошел около десяти утра в строящемся здании на улице Автомагистраль, говорится в сообщении ведомства. Взрыв частично обрушил кровлю строения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).