При взрыве на заводе под Орлом погибли пять человек
В результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области погибли пять человек, трое пострадали, сообщает региональное управление МЧС.
Пострадавших осматривают в районной больнице Мценска, их состояние удовлетворительное, рассказал «Интерфаксу» советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев.
Взрыв произошел около десяти утра в строящемся здании на улице Автомагистраль, говорится в сообщении ведомства. Взрыв частично обрушил кровлю строения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).