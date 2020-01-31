В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МЧС. По данным ведомства, под завалами могут быть люди.
Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что в результате обрушения есть пострадавшие, их количество уточняется. На видео видно, что один человек, находившийся на крыше, при обрушении не успел зацепиться за строительное оборудование и упал.
Комплекс «Петербургский» – один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. Он был построен к Олимпийским играм 1980 г. На его месте возведут арену к чемпионату мира по хоккею 2023 г. Работы выполняет ООО «СКА-арена».