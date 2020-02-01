Россия приостановит безвизовые туристические поездки в Китай
Россия со 2 февраля приостановит безвизовые туристические поездки в Китай, чтобы не допустить распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.
Кроме того, МИДу и МВД поручено приостановить выдачу рабочих виз гражданам Китая и разрешений на привлечение иностранных работников.
Накануне в России были выявлены первые случаи заболевания коронавирусом. После этого власти объявили о ряде мер по нераспространению заболевания. В частности, было решено ограничить авиасообщение с Китаем, а также эвакуировать россиян из китайского города Ухань и провинции Хубэй.