Россия приостановит безвизовые туристические поездки в Китай

Накануне в России были выявлены первые случаи заболевания коронавирусом. После этого власти объявили о ряде мер по нераспространению заболевания. В частности, было решено ограничить авиасообщение с Китаем, а также эвакуировать россиян из китайского города Ухань и провинции Хубэй.