В двух районах Приморья введен режим ЧС из-за коронавируса
В двух граничащих с Китаем районах Приморского края из-за коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте правительства региона. Речь идет о тех муниципалитетах, где уже открылись или откроются в ближайшее время специальные изоляционные пункты для граждан Китая, имеющих вид на жительство в России. После приезда они должны провести в карантине 14 дней.
Изоляционные пункты уже открылись в Пограничном и Октябрьском районах (в бывшем здании автобазы и местном доме культуры). В Октябрьском уже введен режим ЧС, в Пограничном вопрос о его введении будет принят 3 февраля.
Еще один изоляционный пункт начнет работу в Артемовском городском округе на базе местного физкультурно-оздоровительного комплекса. Режим ЧС в этом муниципалитете вводить не стали. Четвертый пункт организуют в Хасанском районе, где уже действует режим чрезвычайной ситуации.
После того как в России выявили коронавирус у двух граждан Китая, прибывших в Забайкалье и Тюменскую область, правительство распорядилось отправлять в карантин на 14 дней всех въезжающих на российскую территорию китайцев, имеющих вид на жительство. Медики встречают таких пассажиров уже в аэропорту или на вокзалах, обследуют на месте, а затем отправляют в изоляционные пункты.