В двух районах Приморья введен режим ЧС из-за коронавируса

После того как в России выявили коронавирус у двух граждан Китая, прибывших в Забайкалье и Тюменскую область, правительство распорядилось отправлять в карантин на 14 дней всех въезжающих на российскую территорию китайцев, имеющих вид на жительство. Медики встречают таких пассажиров уже в аэропорту или на вокзалах, обследуют на месте, а затем отправляют в изоляционные пункты.