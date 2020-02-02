Правительство включило коронавирус в список опасных заболеваний
Российское правительство включило новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.
До этого в перечне были следующие заболевания: вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки, гельминтозы, гепатит В, гепатит С, дифтерия, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, лепра, малярия, педикулез, акариаз и другие инфестации, сап и мелиоидоз, сибирская язва, туберкулез, холера, чума.
Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре прошлого года. По данным Всемирной организации здравоохранения на 2 февраля, число зараженных составляет около 14 500, жертвами инфекции стали 304 человека.
В пятницу, 31 января, стало известно о первых заболевших коронавирусом в России. Инфекция была выявлена у двоих граждан Китая, прибывших в Забайкалье и Тюменскую область. Оба находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров. Контактировавшие с ними лица тоже госпитализированы.