Правительство включило коронавирус в список опасных заболеваний

В пятницу, 31 января, стало известно о первых заболевших коронавирусом в России. Инфекция была выявлена у двоих граждан Китая, прибывших в Забайкалье и Тюменскую область. Оба находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров. Контактировавшие с ними лица тоже госпитализированы.