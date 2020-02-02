РЖД из-за коронавируса приостановила пассажирское сообщение с Китаем

«С 00:00 мск 3 февраля 2020 года пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет», — говорится в сообщении. Приостановка связана с выполнением указаний главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации. «Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат», — сообщили в РЖД.