РЖД из-за коронавируса приостановила пассажирское сообщение с Китаем
«С 00:00 мск 3 февраля 2020 года пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет», — говорится в сообщении. Приостановка связана с выполнением указаний главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации. «Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат», — сообщили в РЖД.
С 3 февраля отменяются поезда № 3/4 Пекин — Москва формирования «Китайских железных дорог», поезд № 320/20-19/319 Чита — Забайкальск — Пекин, беспересадочные вагоны Москва — Пекин, курсирующие в составах поездов №2/1, №320/319 и №20/19. «Беспересадочные вагоны Москва — Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют до Забайкальска», — уточняется в сообщении РЖД. Движение поездов № 402/401 Суйфэньхэ — Гродеково формирования «Китайских железных дорог» и беспересадочной группы вагонов формирования «Федеральной пассажирской компании» сообщением Чита — Маньчжурия было приостановлено ранее.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной инфекции в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных коронавирусом 2019-nCoV в КНР превысило 14 тыс. человек, более 300 умерли. Заболевание началось в крупном городе Ухане в конце декабря, оно выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Коронавирус вызывает пневмонию.