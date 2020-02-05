Прокуратура направила Голунову извинения за необоснованное преследование
Прокуратура Западного административного округа Москвы направила официальные извинения журналисту Ивану Голунову, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. По словам Голунова, он пока ничего не получал.
По какому каналу связи были отправлены извинения, прокуратура не уточнила. Голунов рассказал, что впервые услышал о них из СМИ. «Мне никуда не принесла [извинения прокуратура]. Выглянул в окно – на асфальте тоже ничего не написано. Может быть, они это как-то еще сделали, но забыли уведомить меня», – сказал журналист радиостанции «Говорит Москва».
Адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявили, что они с его подзащитным ждут от правоохранительных органов настоящих извинений. «Извинения приносятся письменно в течении одного месяца с момента вынесения постановления о прекращении уголовного преследования», — написал он в своем Telegram-канале. Бадамшин также пояснил, что извинения должен принести прокурор, надзирающий за уголовным делом. Поэтому, по его мнению, извиняться должна не прокуратура по ЗАО Москвы, которая надзирала за возбуждением дела, а Генпрокуратура, которая осуществляла надзор за его прекращением.
Голунов был задержан в июне прошлого года и обвинен в попытке сбыта наркотиков. При личном досмотре у журналиста нашли свертки с порошком, сообщало тогда МВД. Голунов утверждал, что их ему подкинули. Через несколько дней на фоне широкой общественной кампании в поддержку журналиста обвинения были сняты. В декабре президент Владимир Путин сообщил, что против пятерых сотрудников полиции было заведено уголовное дело из-за задержания Голунова. Все пятеро в конце января были арестованы.