Прокуратура направила Голунову извинения за необоснованное преследование

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявили, что они с его подзащитным ждут от правоохранительных органов настоящих извинений. «Извинения приносятся письменно в течении одного месяца с момента вынесения постановления о прекращении уголовного преследования», — написал он в своем Telegram-канале. Бадамшин также пояснил, что извинения должен принести прокурор, надзирающий за уголовным делом. Поэтому, по его мнению, извиняться должна не прокуратура по ЗАО Москвы, которая надзирала за возбуждением дела, а Генпрокуратура, которая осуществляла надзор за его прекращением.