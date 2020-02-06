Умер американский актер Кирк Дуглас
Умер один из старейших актеров-представителей «золотого века Голливуда» Кирк Дуглас. Ему было 103 года. О смерти актера сообщила его семья, в том числе сын, актер Майкл Дуглас, пишет The New York Timеs.
«Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино, гуманистом, чья приверженность справедливости и делу, в которое он верил, устанавливали стандарт для всех нас, к нему мы должны стремиться»,— говорится в заявлении семьи старейшего актера Голливуда.
В 1996 г. он получил тяжелый инсульт, после которого долго восстанавливался. «В 2011 году с тростью в руке он вышел на сцену на церемонии вручения премии «Оскар», добродушно флиртовал с соведущей Энн Хэтэуэй и в шутку растянул свою презентацию «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана», — вспоминает в своем некрологе NУT. Газета называет знаменитого актера одной из последних выживших звезд на небосклоне «Золотого века Голливуда».
Кирк Дуглас (Исер Данилович) стал известен благодаря главным ролям в кинокартинах «Жажда жизни», «Спартак», «Путь к славе», «Детективная история» и другим. Пик его кинокарьеры пришелся на 50-60-ые годы прошлого века. Он также играл на Бродвее, в том числе в постановке «Пролетая над гнездом кукушки».
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