Умер американский актер Кирк Дуглас

В 1996 г. он получил тяжелый инсульт, после которого долго восстанавливался. «В 2011 году с тростью в руке он вышел на сцену на церемонии вручения премии «Оскар», добродушно флиртовал с соведущей Энн Хэтэуэй и в шутку растянул свою презентацию «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана», — вспоминает в своем некрологе NУT. Газета называет знаменитого актера одной из последних выживших звезд на небосклоне «Золотого века Голливуда».