Обжаловать штрафы с видеокамер через портал госуслуг начнут весной
Госавтоинспекция (ГИБДД) и портал госуслуг начали тестирование нового сервиса для обжалования штрафов за нарушения на дорогах, зафиксированные видеокамерами. Запуск сервиса намечен на весну этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минкомсвязи и заседание комитета по госстроительству Госдумы.
Парламентский комитет поддержал законопроект об электронном обжаловании штрафов. В феврале его будут принимать в Госдуме. Поправки, вносимые законопроектом в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривают, что жалобу можно направить в ГИБДД или суд через портал госуслуг, ответ заявителю придет через него же в течение трех дней. Законопроект ранее получил одобрение в правительстве России и у столичных властей.
Сервис планировалось ввести 1 августа 2019 г., но не был готов правительственный отзыв на законопроект. Сейчас запуск намечен на апрель—май 2020 г. С этого срока водители смогут обжаловать штрафы в ГИБДД и в судах первой инстанции. К концу года можно будет обжаловать ранее вынесенные решения в высших судах и региональные штрафы.
В пресс-службе Минюста обратили внимание газеты, что новый КоАП, который планируется ввести в действие с начала 2021 г. предусматривает обжалование в электронном виде штрафов за все административные правонарушения, а обсуждаемый законопроект — лишь постановлений, вынесенных с помощью камер.