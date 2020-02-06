Обжаловать штрафы с видеокамер через портал госуслуг начнут весной

Парламентский комитет поддержал законопроект об электронном обжаловании штрафов. В феврале его будут принимать в Госдуме. Поправки, вносимые законопроектом в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривают, что жалобу можно направить в ГИБДД или суд через портал госуслуг, ответ заявителю придет через него же в течение трех дней. Законопроект ранее получил одобрение в правительстве России и у столичных властей.