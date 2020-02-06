ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении компании, которая во время распространения коронавируса собрала сотрудников со всего мира на конференцию в Сингапуре, сообщает Reuters. Во вторник четверо посетителей конференции почувствовали симптомы заболевания коронавирусом, позднее Малайзия и Южная Корея заявили о трех случаях заражения в связи со встречей в Сингапуре.