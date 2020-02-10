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Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения вылетела в Китай

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Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вылетела в Китай. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Адхан Гебрейесус.

Он написал в Twitter, что проводил в Китай членов передовой группы международной экспертной миссии ВОЗ. Группу возглавил доктор Брюс Эйлворд. «У него есть опыт работы при чрезвычайных ситуациях в здравоохранении», – отметил Гебрейесус.

В Китае с конца прошлого года зафиксирована вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом 2019-nCoV. ВОЗ признала его распространение чрезвычайной ситуацией международного значения.

По всему миру заражено свыше 40 000 человек. Наибольшее число заболевших – почти 25 000 человек – зарегистрировано в провинции Хубэй. В России зафиксировано два случая заболевания. Жертвами пневмонии, вызываемой коронавирусом, стали уже более 900 человек, это больше, чем было при эпидемии атипичной пневмонии SARS.

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