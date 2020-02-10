Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения вылетела в Китай

По всему миру заражено свыше 40 000 человек. Наибольшее число заболевших – почти 25 000 человек – зарегистрировано в провинции Хубэй. В России зафиксировано два случая заболевания. Жертвами пневмонии, вызываемой коронавирусом, стали уже более 900 человек, это больше, чем было при эпидемии атипичной пневмонии SARS.