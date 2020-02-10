При столкновении катеров в Таиланде пострадало более 20 россиян

При столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет в Таиланде пострадало более 20 россиян, двое детей погибли, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заведующего консульским отделом дипмиссии Владимира Пронина. По его словам, погибли дети из России – это мальчик 12 лет и девочка шести лет.