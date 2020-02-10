При столкновении катеров в Таиланде пострадало более 20 россиян
При столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет в Таиланде пострадало более 20 россиян, двое детей погибли, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заведующего консульским отделом дипмиссии Владимира Пронина. По его словам, погибли дети из России – это мальчик 12 лет и девочка шести лет.
Авария произошла утром в понедельник, 10 февраля. Два катера столкнулись в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне, пишет The Phuket News. На борту одного их них находились 39 российских туристов. В больницы доставлены 21 россиянин и трое граждан Таиланда.
Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Пятеро россиян получили медицинскую помощь и покинули больницы, уточнил Пронин. Сейчас сотрудники консульства выясняют информацию о состоянии других пострадавших.