Генконсула Китая в Екатеринбурге поместили на карантин

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь, который прилетел в город в конце прошлой недели, находится на карантине в своей резиденции, заявили агентству ТАСС в МИДе. 14-дневный карантин, введенный из-за распространения коронавируса, – это обязательная практика для прибывших из Китая, уточнил представитель ведомства Александр Харлов.