Генконсула Китая в Екатеринбурге поместили на карантин
Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь, который прилетел в город в конце прошлой недели, находится на карантине в своей резиденции, заявили агентству ТАСС в МИДе. 14-дневный карантин, введенный из-за распространения коронавируса, – это обязательная практика для прибывших из Китая, уточнил представитель ведомства Александр Харлов.
Шаочунь сменил Гэн Липин на посту генконсула Китая в Екатеринбурге – прежний консул получила аналогичную должность в городе Алматы в Казахстане. Новый генконсул, прибывший в Екатеринбург из Москвы, не успел приступить к своим обязанностям. Из-за того что новый генконсул находится на карантине, «некоторые мероприятия свернулись», отметил собеседник ТАСС.
Коронавирус нового типа был впервые отмечен в китайском городе Ухане в декабре 2019 г. К 9 февраля Всемирная организация здравоохранения подтвердила свыше 37 500 случаев заболевания, 812 из которых окончились летальным исходом. В России зафиксировано два случая заболевания – в Тюменской области и Забайкалье.