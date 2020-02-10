В Москве эвакуировали кинотеатр «Октябрь» из-за задымления

Задымление произошло на первом этаже. Причина возгорания устанавливается, предварительная версия – замыкание проводки в кассовой зоне, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе сети кинотеатров «Каро», в которую входит «Октябрь». Сработала пожарная сигнализация и все были оперативно эвакуированы, жертв и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.