В Москве эвакуировали кинотеатр «Октябрь» из-за задымления
В Москве эвакуировали кинотеатр «Октябрь» из-за задымления, передает корреспондент «Ведомостей». В кинотеатре проходил премьерный показ фильма «Лед 2».
Задымление произошло на первом этаже. Причина возгорания устанавливается, предварительная версия – замыкание проводки в кассовой зоне, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе сети кинотеатров «Каро», в которую входит «Октябрь». Сработала пожарная сигнализация и все были оперативно эвакуированы, жертв и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.
На премьеру фильма «Лед 2» пришли гендиректор канала «Россия 1» Антон Златопольский, режиссер Федор Бондарчук, гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, все актеры и съемочная группа фильма, певица Алла Пугачева и другие звезды. В широкий прокат фильм выйдет 14 февраля.
«Октябрь» – главная премьерная площадка Москвы. Всего в нем 11 залов, в том числе премьерный на 1518 мест, говорится на сайте компании.