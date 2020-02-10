В Петербурге доставили в полицию 13 участников съемок группы Pussy Riot
Полиция Петербурга задержала 13 участников студийной фотосессии группы Pussy Riot, в их числе — Надежда Толоконникова. Задержание в полиции объяснили утечкой газа в фотостудии, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Ранее Верзилов и сама Толоконникова написали в соцсети, что 13 человек полицейские задержали во во время фотосессии в студии в Академическом переулке. По словам Верзилова, задержано 13 человек «команды Pussy Riot». Задержанных доставили в отдел полиции Василеостровского района Петербурга.
В воскресенье 9 февраля Толоконникова рассказала о срыве съемок клипа на новую песню группы, которая должна была пройти на киностудии «Ленфильм». Как выяснил «Интерфакс» в пресс-службе «Ленфильма» на студии в этот день были неполадки с электричеством. В региональном управлении МВД агентству сообщили, что выезжали на киностудию, но нарушений «выявлено не было».
Участницы группы Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были осуждены на два года колонии за акцию «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, которую они провели в феврале 2012 г. В октябре того же года Самуцевич заменили срок на условный, а Алехина и Толоконникова вышли на свободу по амнистии в декабре 2013 г.