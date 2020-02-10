В Петербурге доставили в полицию 13 участников съемок группы Pussy Riot

Участницы группы Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были осуждены на два года колонии за акцию «панк-молебен» в храме Христа Спасителя, которую они провели в феврале 2012 г. В октябре того же года Самуцевич заменили срок на условный, а Алехина и Толоконникова вышли на свободу по амнистии в декабре 2013 г.