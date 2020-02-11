Число умерших от коронавируса превысило 1 000 человек

За пределами КНР случаи заражения были выявлены у граждан в 24 странах. В России вирус диагностирован у двух граждан КНР, по данным главного санитарного врача России Анны Поповой их выпишут после того, как исследования дважды подтвердят их излечение от «инфекции, вызванной новым коронавирусом».