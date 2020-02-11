Число умерших от коронавируса превысило 1 000 человек
Число умерших от коронавируса достигло 1 016 человек. Только за последние сутки количество его жертв увеличилось на 108 человек, сообщила государственная комиссия по здравоохранению Китая данные о заболевании на начало вторника 11 февраля.
103 человека за последние сутки умерли в провинции Хубей, чей административный центр Ухань, стал эпицентром заболевания. По данным комиссии, в КНР зарегистрировано 42 638 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На лечении находятся 37 726 человек, из них 7 333 в тяжелом состоянии. 3 996 человек выписаны из больниц после излечения.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены у граждан в 24 странах. В России вирус диагностирован у двух граждан КНР, по данным главного санитарного врача России Анны Поповой их выпишут после того, как исследования дважды подтвердят их излечение от «инфекции, вызванной новым коронавирусом».
Вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа 2019-nCoV, произошла в административном центре Ухань провинции Хубэй в конце декабря 2019 г. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.