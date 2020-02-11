ВОЗ дала официальное название коронавирусу нового типа

При обнаружении какого-либо неизвестного вируса вируса «мы всегда сталкиваемся с отсутствием информации о том, как он воздействует на организм человека», говорится на сайте ВОЗ. Информацию о обнаружении вируса нового типа власти Китая подтвердили 7 января. «Им оказался коронавирус – представитель семейства вирусов, вызывающих различные заболевания от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) и ближневосточного респираторного синдрома (БВРС)», — отмечает ВОЗ. Новому вирусу власти Китая временно присвоили название 2019-nCoV, напомнили в организации.