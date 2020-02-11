ВОЗ дала официальное название коронавирусу нового типа
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) присвоила название COVID-19 (corona virus disease 2019) коронавирусу нового типа, распространение которого началось в конце декабря в Китае.
При обнаружении какого-либо неизвестного вируса вируса «мы всегда сталкиваемся с отсутствием информации о том, как он воздействует на организм человека», говорится на сайте ВОЗ. Информацию о обнаружении вируса нового типа власти Китая подтвердили 7 января. «Им оказался коронавирус – представитель семейства вирусов, вызывающих различные заболевания от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) и ближневосточного респираторного синдрома (БВРС)», — отмечает ВОЗ. Новому вирусу власти Китая временно присвоили название 2019-nCoV, напомнили в организации.
Первые образцы вакцины от нового коронавируса будут готовы только через полтора года, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
По последним данным госкомиссии по здравоохранению Китая, число заболевших коронавирусом нового типа в Китае превысило 42 600 человек, из них 1016 скончались. После лечения были выписаны домой почти 4000 человек.