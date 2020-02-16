Полиция квалифицировала нападение на прихожан в Москве как хулиганство
В отношении мужчины, который напал на прихожан в одном из храмов в центре Москвы, возбуждено дело по двум статьям — хулиганство (ст. 213 УК) и побои (ст. 116 УК), сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк. Она добавила, что на месте происшествия следователи нашли нож и перчатки, принадлежащие задержанному, а также сверток с веществом растительного происхождения, оно направлено на экспертизу.
Утром 16 февраля мужчина с ножом ворвался в храм Святителя Николая на Бакунинской улице и напал на прихожан. Были ранены два человека.
Нападавшего задержали, им оказался 26-летний житель Липецкой области. О мотивах преступника пока ничего не сообщалось.