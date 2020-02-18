Правительство не поддержало законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержало проект поправок в Трудовой кодекс, обязывающий переносить один из выходных дней на 31 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на копию проекта отзыва. Члены комиссии отметили, что текущее законодательство уже позволяет переносить выходные, и «дополнительного регулирования для этого не требуется».
Правительство может перенести выходной день на любую дату федеральным законом или правительственным нормативно-правовым актом, указано в отзыве.
Законопроект о выходном дне 31 декабря был разработан депутатами Госдумы от ЛДПР и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым. Проект был внесен на рассмотрение в ноябре., после того, как губернаторы Томской и Кировской областей объявили последний день 2019 г. нерабочим. Инициатива сделать 31 декабря 2019 г. официальным выходным днем была отклонена в ноябре министром труда Максимом Топилиным, так как решения о переносе выходных дней принимаются заблаговременно.