Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для начальных классов

Законопроект о горячем питании школьников внесли в Госдуму спикеры обеих палат Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также руководители всех фракций нижней палаты в сентябре 2019 г. Они предложили внести поправки в законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Об образовании в Российской Федерации». Законопроект ввел понятие «здоровое питание» и регламентировал организацию качественного и безопасного питания детей. В январе 2020 г. в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что всех школьников с 1-го по 4-й класс необходимо обеспечить бесплатным горячим питанием. 1 февраля в Госдуму внесли соответствующие поправки, и 13 февраля нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект о качественном и здоровом питании для школьников с учетом президентской поправки о том, что оно должно быть бесплатным и обязательным для младших классов.