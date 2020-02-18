Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для начальных классов
Госдума приняла в третьем чтении закон об обеспечении школьников начальных классов бесплатным горячим питанием не менее одного раза день. Организация бесплатного питания будет финансироваться из федерального и местных бюджетов, и регионы смогут получать субсидии на софинансирование, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Вводить бесплатное горячее питание для учащихся 1–4-го классов будут поэтапно – с 1 сентября 2020 г. и до 1 сентября 2023 г.
Законопроект о горячем питании школьников внесли в Госдуму спикеры обеих палат Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также руководители всех фракций нижней палаты в сентябре 2019 г. Они предложили внести поправки в законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Об образовании в Российской Федерации». Законопроект ввел понятие «здоровое питание» и регламентировал организацию качественного и безопасного питания детей. В январе 2020 г. в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что всех школьников с 1-го по 4-й класс необходимо обеспечить бесплатным горячим питанием. 1 февраля в Госдуму внесли соответствующие поправки, и 13 февраля нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект о качественном и здоровом питании для школьников с учетом президентской поправки о том, что оно должно быть бесплатным и обязательным для младших классов.
Лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов говорил, что на реализацию законопроекта о горячем питании для школьников в этом году потребуется 21 млрд руб. В последующие годы эта сумма вырастет до 43 млрд руб.
16 февраля Путин признался, что его предложение обеспечить учеников младших классов бесплатным горячим питанием поддержали далеко не все. «Непросто далось, все были против!» – сказал президент в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».