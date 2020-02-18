Власти уточнили информацию о больных коронавирусом гражданах РФ
Посольство России в Японии уточнило информацию о состоянии россиян, находящегося на круизном лайнере Diamond Princess. У женщины, накануне госпитализированной с подозрением на заболевание COVID-19, наличие коронавируса не подтвердилось, при этом вирус был обнаружен у ее супруга.
Болезнь у мужчины проходит без симптомов, врачи госпитализировали россиянина в специализированное медучреждение префектуры Аити. Его супруга находится в больнице префектуры Канагава, посольство объясняет ее госпитализацию «высоким уровнем риска инфицирования».
Борт Diamond Princess является крупнейшим кластером распространения коронавируса за пределами Китая. Круизный лайнер находится на карантине до 19 февраля в японском порту Иокогама. Особый режим на корабле был введен после того, как у одного из пассажиров, высадившегося в Гонконге, обнаружили коронавирус. Впоследствие случаи заражения были отмечены у других пассажиров судна: к настоящему моменту COVID-19 диагностирован у более чем 400 пассажиров судна. США эвакуировали своих граждан с судна, включая зараженных коронавирусом, аналогичные планы есть у правительств Канады и Австралии. Россия не планирует организовывать эвакуацию: посольство России в Японии заявило «Интерфаксу», что здоровые пассажиры лайнера вернутся в страну в соответсвии со своими планами.
Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, произошла в китайском городе Ухань. К настоящему времени вирус поразил более 72 000 человек, более 1800 из которых скончались, сообщает национальная комиссия по здравоохранению Китая. В настоящее время на территории России нет пациентов с коронавирусом: двое граждан Китая, лечившихся в России от COVID-19, были выписаны после двукратного получения отрицательных анализов.