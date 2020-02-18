Власти уточнили информацию о больных коронавирусом гражданах РФ

Борт Diamond Princess является крупнейшим кластером распространения коронавируса за пределами Китая. Круизный лайнер находится на карантине до 19 февраля в японском порту Иокогама. Особый режим на корабле был введен после того, как у одного из пассажиров, высадившегося в Гонконге, обнаружили коронавирус. Впоследствие случаи заражения были отмечены у других пассажиров судна: к настоящему моменту COVID-19 диагностирован у более чем 400 пассажиров судна. США эвакуировали своих граждан с судна, включая зараженных коронавирусом, аналогичные планы есть у правительств Канады и Австралии. Россия не планирует организовывать эвакуацию: посольство России в Японии заявило «Интерфаксу», что здоровые пассажиры лайнера вернутся в страну в соответсвии со своими планами.