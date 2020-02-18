Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему полковнику МВД России Дмитрию Захарченко, осужденному на 12,5 лет колонии за получение взятки и воспрепятствование правосудию. Суд постановил оставить без изменения приговор Пресненского районного суда и апелляционное определение Мосгорсуда, отклонив жалобу защиты, просившей оправдания по единственному оставшемуся эпизоду.
Также кассация не удовлетворила и протест прокурора, требовавшей пересмотра приговора Захарченко в части оправдания по делу о получении взятки, сообщает РИА Новости.
Бывший полковник МВД, который отбывает наказание в мордовской колонии, принял участие в заседании по видеосвязи, пишет Интерфакс. Во время перерыва заседания он рассказал своим адвокатам, что был в штрафном изоляторе, а когда вышел, узнал, что из него хотят сделать швеца. Захарченко добавил, что сам хотел бы выучиться на повары или электрика.
«Еще сейчас буду подавать заявление на электрика, чтобы на электромонтажника выучиться. Я бы хотел на повара-кондитера, но меня не пускают: боятся, что я растолстею. Еще есть кочегар, но там пока закрыто — нет приема»
Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве внутренних дел борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 г. за несколько эпизодов взяточничества. В квартире сестры бывшего полковника тогда обнаружили почти 9 млрд рублей в разной валюте. Захарченко происхождение этих денег объяснить не смог, а дела против него назвал фейковыми.