Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко

Бывший полковник МВД, который отбывает наказание в мордовской колонии, принял участие в заседании по видеосвязи, пишет Интерфакс. Во время перерыва заседания он рассказал своим адвокатам, что был в штрафном изоляторе, а когда вышел, узнал, что из него хотят сделать швеца. Захарченко добавил, что сам хотел бы выучиться на повары или электрика.