СМИ: SSJ100 совершил аварийную посадку во «Внуково»
Cамолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) совершил аварийную посадку в аэропорту «Внуково», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По их данным, посадка прошла благополучно. Инцидент произошел в 21.20 мск. Борт следовал из Берлина, у него была открыта передняя стойка шасси.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что лайнер только готовится к посадке из-за сработавшего датчика неисправности системы кондиционирования. Он добавил, что посадка ожидается во «Внуково» в 22.15 мск. В самолете, по его данным, может быть министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Источник «Интерфакса» опроверг информацию об аварийной посадке. По его данным, командир доложил о срабатывании датчика неисправности шасси. Позднее неисправность не подтвердилась. «Об аварийной посадке речь не идет», – сообщил агентству информированный источник.