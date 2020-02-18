СМИ: SSJ100 совершил аварийную посадку во «Внуково»

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что лайнер только готовится к посадке из-за сработавшего датчика неисправности системы кондиционирования. Он добавил, что посадка ожидается во «Внуково» в 22.15 мск. В самолете, по его данным, может быть министр промышленности и торговли Денис Мантуров.