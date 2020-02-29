Роспотребнадзор посоветовал отказаться от поездок за рубеж из-за коронавируса
В связи с распространением коронавирусной инфекции руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам максимально сократить поездки за границу. «Сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации», – приводит ее слова «РИА Новости».
В случае если поездку отменить невозможно, следует соблюдать базовые правила борьбы с инфекцией, добавила Попова. Они такие же, как и при гриппе, рассказала она: держать руки и все гаджеты чистыми, ополаскивать лицо и промывать нос в течение дня, в общественных местах носить защитную маску. При малейшем недомогании нужно обратиться за медицинской помощью и оградить себя от общения с близкими, напомнила Попова.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 56 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 85 000 человек, более 2800 скончались.