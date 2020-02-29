Роспотребнадзор посоветовал отказаться от поездок за рубеж из-за коронавируса

В случае если поездку отменить невозможно, следует соблюдать базовые правила борьбы с инфекцией, добавила Попова. Они такие же, как и при гриппе, рассказала она: держать руки и все гаджеты чистыми, ополаскивать лицо и промывать нос в течение дня, в общественных местах носить защитную маску. При малейшем недомогании нужно обратиться за медицинской помощью и оградить себя от общения с близкими, напомнила Попова.