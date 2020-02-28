Туроператоры пожаловались в правительство на приостановку туров из-за коронавируса

Ассоциация туроператоров (АТОР) опубликовала открытое письмо на имя вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Татьяны Голиковой с просьбой установить точные сроки действия рекомендаций Ростуризма о приостановке продаж туров в Италию, Южную Корею и Иран. Применяемые Роспотребнадзором и Ростуризмом формулировки не позволяют однозначно определить эти сроки, но позволяют клиентам турфирм требовать возврата денег. Из-за отсутствия точных формулировок люди массово отказываются от поездок, в том числе от запланированных на дальние даты – даже на осень, говорится в письме.