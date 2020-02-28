Туроператоры пожаловались в правительство на приостановку туров из-за коронавируса
Ассоциация туроператоров (АТОР) опубликовала открытое письмо на имя вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Татьяны Голиковой с просьбой установить точные сроки действия рекомендаций Ростуризма о приостановке продаж туров в Италию, Южную Корею и Иран. Применяемые Роспотребнадзором и Ростуризмом формулировки не позволяют однозначно определить эти сроки, но позволяют клиентам турфирм требовать возврата денег. Из-за отсутствия точных формулировок люди массово отказываются от поездок, в том числе от запланированных на дальние даты – даже на осень, говорится в письме.
Накануне Ростуризм рекомендовал туроператорам «до нормализации эпидемиологической обстановки» приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в этих странах. Туристы, уже купившие путевки, могут требовать возврата денег, сообщается на сайте ведомства. Находящимся в этих странах туристам Ростуризм рекомендовал не покидать отели и другие места проживания, кроме как для трансфера в аэропорт.
Сейчас в Италии находится около 20 000 российских туристов, из них организованных – 6000–7000, в Южной Корее – около 1000 человек (организованных – около 700), в Иране – несколько десятков, сообщала АТОР.
Норма ставит туроператоров в неравное положение по сравнению с партнерами из смежных отраслей, пишет АТОР. Например, авиакомпании, ссылаясь на форс-мажор, вправе удерживать деньги, полученные от туроператора за авиабилет, приобретенный вместе с туром. Туроператоры же вынуждены возвращать деньги туристам исключительно из собственных средств: например, на авиаперевозку приходится половина или даже более общей стоимости пакетного тура.
По предварительным оценкам АТОР, потери туроператоров от всех случаев запрета и ограничения на продажу туров в различные страны, включая Италию, уже составляют порядка 27 млрд руб. Ассоциация приводит данные опроса в профессиональной группе турагентов в Facebook – Radio Trave. Руководители и менеджеры 410 турагентств со всей России сравнили продажи за последнюю неделю февраля с прошлым годом. 59% из них сообщили, что продажи полностью встали, 23% пожаловались на падение на 70–80%, 12% отметили сокращение продаж минимум вдвое.
Ассоциация просит определить точные сроки действия рекомендации Ростуризма. Это сократит количество обращений к туроператорам с просьбами аннулировать туры с вылетами в отдаленные даты. И предлагает использовать сроки карантина, введенного указом правительства Италии до 9 марта 2020 г. Если же ситуация не нормализуется, срок действия рекомендаций может быть продлен.
Рекомендация Ростуризма дана в связи с обращением Ропотребнадзора, утверждают в агентстве. Ситуация, происходящая в туриндустрии, не имеет прецедентов, поэтому Ростуризм готов выступить площадкой для ее обсуждения, а также сформировать дорожную карту. Ростуризм заявил, что предоставит компаниям детальное разъяснение об их работе в условиях веерного закрытия отдельных направлений туризма.
«Ведомости» направили запросы представителям Чернышенко, Голиковой и Роспотребнадзора.