Число участников марша памяти Немцова выросло по сравнению с прошлым годом
В Москве 29 февраля проходит марш памяти политика Бориса Немцова. По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на митингах, к началу шествия в 14.00 мск через рамки прошли 14 400 человек. Это уже больше, чем годом ранее, тогда на марш пришли около 10 800 человек.
Московское управление МВД насчитало 8000 участников акции в этом году, в прошлом полиция сообщала о 6000 протестующих.
Участники акции требуют найти и наказать заказчика убийства Немцова. Люди также скандируют «Путина – в отставку», «Перемен», «Отпускай» (главный лозунг летних протестов). Шествие согласовано с властями.
Российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. На месте его гибели создан народный мемориал. Непосредственного исполнителя этого преступления и его соучастников осудили и приговорили к реальным срокам. Организатор и заказчик убийства не установлены.