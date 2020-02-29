Число участников марша памяти Немцова выросло по сравнению с прошлым годом

В Москве 29 февраля проходит марш памяти политика Бориса Немцова. По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на митингах, к началу шествия в 14.00 мск через рамки прошли 14 400 человек. Это уже больше, чем годом ранее, тогда на марш пришли около 10 800 человек.