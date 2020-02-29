В Москве проходит марш памяти политика Бориса Немцова

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. Первый марш памяти прошел 1 марта того же года, через несколько дней после убийства, в нем участвовало более 50 000 человек. Через неделю после случившегося силовики сообщили о задержании подозреваемых в этом преступлении. В 2017 г. они были признаны виновными и получили реальные сроки: к 20 годам колонии строго режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы получили по 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. Организатор и заказчик убийства не установлены.