В Москве проходит марш памяти политика Бориса Немцова
В центре Москвы сегодня проходит марш памяти политика Бориса Немцова, приуроченный к пятой годовщине убийства оппозиционера. Шествие согласовано с властями, среди его организаторов – лидер «Парнаса» Михаил Касьянов, председатель политсовета «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев и один из лидеров движения «Солидарность» Сергей Давидис.
По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на митингах, к 14.00 мск на территорию проведения шествия прошли около 14 400 человек. Сбор участников был назначен на 13.00, пускать через рамки начали раньше, но к началу марша там все равно образовались огромные очереди, передают корреспонденты «Ведомостей».
Участники акции пройдут по маршруту от Страстного бульвара по внутренней стороне бульварного кольца, а затем по проспекту Академика Сахарова до пересечения с Садовым кольцом. По словам организаторов, это будет «политический марш» – за сменяемость власти в России и против узурпации. «Именно этого и добивался Борис Немцов, и за это он отдал свою жизнь», – говорится на странице мероприятия в Facebоok.
Организаторы рассчитывают, что в марше примут участие до 30 000 человек (столько они заявили, когда согласовывали мероприятие с мэрией). Это будет крупнейшая после летних протестов демонстрация, отметил соратник Немцова Илья Яшин у себя на странице в Facebоok. По его словам, основными лозунгами на марше будут: «Путина – в отставку», «Заказчиков убийства Немцова – посадить», «Политзаключенных освободить», «Менять власть, а не Конституцию». Особенность марша памяти Немцова в том, что он «приобретает правозащитный голос и может прямо повлиять на судьбу политзаключенных», в том числе по делам «Нового величия» и «Сети», считает Яшин.
Последняя крупная согласованная акция в Москве с участием оппозиции проходила 29 сентября прошлого года на проспекте Сахарова. Она была посвящена поддержке фигурантов «московского дела».
Марши памяти Немцова 29 февраля проходят не только в Москве, но и в других крупных городах России – в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Казани, Перми, Туле и др.
Борис Немцов был застрелен в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. Первый марш памяти прошел 1 марта того же года, через несколько дней после убийства, в нем участвовало более 50 000 человек. Через неделю после случившегося силовики сообщили о задержании подозреваемых в этом преступлении. В 2017 г. они были признаны виновными и получили реальные сроки: к 20 годам колонии строго режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы получили по 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. Организатор и заказчик убийства не установлены.