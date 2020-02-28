Нельзя забыть о Немцове

Пять лет назад, в ночь на 28 февраля 2015 г., бывший губернатор и вице-премьер, действующий депутат Ярославской облдумы и один из лидеров российской внесистемной оппозиции – Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами в спину в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту. Заказное убийство у стен Кремля было демонстративным вызовом государству, правоохранительной системе и всему обществу. Объективное и полное расследование убийства одного из самых яростных критиков Владимира Путина могло рассеять подозрения части общества о причастности власти к гибели Немцова, но этого не произошло, хотя делом занимался бывший зампред СКР, а теперь генпрокурор Игорь Краснов. Наказаны только исполнители, получившие от 11 до 20 лет колонии. Стрелявший в политика Заур Дадаев объяснил свои действия критикой Немцовым ислама.