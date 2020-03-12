В России зарегистрированы шесть новых случаев заболевания коронавирусом

Вспышка коронавируса нового типа началась в декабре прошлого года в Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По данным организации, на 11 марта в 114 странах было зафиксировано более 118 000 случаев заражения, умер 4291 человек. Больше всего заболевших в Китае, Италии, Иране и Южной Корее.