В России зарегистрированы шесть новых случаев заболевания коронавирусом
В России за сутки выявлены шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб. Четверо заболевших находятся в Москве, один – в Краснодарском крае, один – в Калининграде. Общее число инфицированных выросло до 34, из них 19 находятся в столице.
Все заболевшие прибыли из Италии. Лица, с которыми они контактировали, направлены на карантин.
Вспышка коронавируса нового типа началась в декабре прошлого года в Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По данным организации, на 11 марта в 114 странах было зафиксировано более 118 000 случаев заражения, умер 4291 человек. Больше всего заболевших в Китае, Италии, Иране и Южной Корее.