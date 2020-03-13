Гран-при «Формулы-1» в Мельбурне отложили из-за коронавируса в команде McLaren
Гран-при «Формулы-1» в Мельбурне отложили после того, как стало известно о снятии команды McLaren из-за коронавирусной инфекции у одного из ее членов. Гонки должны были пройти в Австралии с 13 по 15 марта.
«Мы пришли к выводу, что сейчас стоит подумать о жизни и здоровье людей»,— говорится в совместном заявлении FIA, «Формулы-1» и организаторов гран-при Австралии, которое опубликовано на сайте Международной автомобильной федерации. Средства за билеты болельщикам будут возвращены. Решение было принято в четверг вечером после совещания с участием руководителей девяти команд, оставшихся на этапе после снятия McLaren.
«Эти обсуждения завершились с мнением большинства команд о том, что гонка не должна продолжаться. Таким образом, FIA и Formula 1 при полной поддержке австралийской корпорации Grand Prix Corporation (AGPC) приняли решение о том, что вся деятельность "Формулы-1"для гран-при Австралии отменена», — говорится в заявлении.
В четверг о приостановке чемпионата объявила Национальная хоккейная лига (НХЛ), накануне о приостановке сезона объявили Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и североамериканская футбольная лига Major League Soccer (MLS). Причина — распространение коронавируса и случаи заболеваний среди спортсменов и тренерского состава. Вспышка коронавируса нового типа началась в декабре прошлого года в Китае. В мире зарегистрировано более 124 тысяч случаев заражения инфекцией в 118 странах, более 4,6 тысяч человек скончались.