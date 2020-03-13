Гран-при «Формулы-1» в Мельбурне отложили из-за коронавируса в команде McLaren

«Мы пришли к выводу, что сейчас стоит подумать о жизни и здоровье людей»,— говорится в совместном заявлении FIA, «Формулы-1» и организаторов гран-при Австралии, которое опубликовано на сайте Международной автомобильной федерации. Средства за билеты болельщикам будут возвращены. Решение было принято в четверг вечером после совещания с участием руководителей девяти команд, оставшихся на этапе после снятия McLaren.