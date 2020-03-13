Украина закроет границу для иностранцев на две недели
Украина запретит въезд иностранцам на две недели, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, пишет «Интерфакс-Украина». По его словам, ограничения вступят силу через два дня.
11 марта украинское правительство объявило трехнедельный карантин в учебных заведениях страны. Власти также ввели запрет на массовые мероприятия с численностью свыше 200 человек, и рекомендовали проводить спортивные мероприятия без зрителей и по согласования с организаторами.