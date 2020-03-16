Чукотский автономный округ перешел на карантинное положение

14 марта управление Роспотребнадзора по округу сообщило о подозрении на заболевание у двух работников рудника. Один из них прилетел из Вероны, другой находился с ним в контакте. Оба пациента госпитализированы в Анадырь, у них взяты анализы, но диагноз пока не подтвержден. «Сегодня пробы будут направлены в вирусологическую лабораторию «Вектор» в Новосибирске. Кроме того, сегодня 10 специалистов выезжают на «Купол», чтобы взять анализы у всех работников рудника», – говорится в сообщении правительства Чукотки. 14 марта на карантин также были помещены еще шесть горнодобытчиков в Магадане, они летели через местный аэропорт и могли находиться в контакте с госпитализированными на Чукотке. Они помещены на 14-дневный карантин, но, по уверениям областных властей, у всех шести отрицательный результат теста на коронавирус.