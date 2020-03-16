Чукотский автономный округ перешел на карантинное положение
Чукотский автономный округ с 17 марта вводит ряд карантинных мер из-за угрозы распространения коронавируса. Они вызваны подозрением на коронавирусную инфекцию у двух сотрудников, работающих на руднике «Купол» (разработкой месторождения занимается канадская Kinross Gold).
Как сообщило окружное правительство, в регионе образовательные учреждения переводятся на дистанционный режим обучения. С 17 марта вводится запрет на все массовые мероприятия в помещениях. Создан региональный штаб по профилактике COVID-19. Чукотские власти предписали работодателям переводить на режим самоизоляции всех работников с повышенной температурой. На рабочих местах проводятся ее замеры. С конца января термометрия была введена для всех пассажиров межрегиональных авиарейсов. Пассажиры, прибывающие из стран со вспышкой коронавируса, будут направляться на обязательный 14-дневный карантин.
14 марта управление Роспотребнадзора по округу сообщило о подозрении на заболевание у двух работников рудника. Один из них прилетел из Вероны, другой находился с ним в контакте. Оба пациента госпитализированы в Анадырь, у них взяты анализы, но диагноз пока не подтвержден. «Сегодня пробы будут направлены в вирусологическую лабораторию «Вектор» в Новосибирске. Кроме того, сегодня 10 специалистов выезжают на «Купол», чтобы взять анализы у всех работников рудника», – говорится в сообщении правительства Чукотки. 14 марта на карантин также были помещены еще шесть горнодобытчиков в Магадане, они летели через местный аэропорт и могли находиться в контакте с госпитализированными на Чукотке. Они помещены на 14-дневный карантин, но, по уверениям областных властей, у всех шести отрицательный результат теста на коронавирус.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 глобальной пандемией. В мире заражено уже более 169 000 человек в 146 странах, выздоровели 77 200, 6500 человек скончались от последствий инфекции. В России зарегистрировано 59 случаев заражения.