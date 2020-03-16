Жителя Красноярска госпитализировали с подозрением на коронавирус

Жителя Красноярска госпитализировали с подозрением на короновирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда правительства Алексея Подкорытова. По его словам, речь идет о мужчине, который недавно вернулся из Австрии. Возраст мужчины он не сообщил.