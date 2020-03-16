Жителя Красноярска госпитализировали с подозрением на коронавирус
Жителя Красноярска госпитализировали с подозрением на короновирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда правительства Алексея Подкорытова. По его словам, речь идет о мужчине, который недавно вернулся из Австрии. Возраст мужчины он не сообщил.
Результаты анализов мужчины направят в новосибирскую лабораторию для дальнейшего исследования, отметил чиновник. Ожидается, что они будут готовы 17 марта.
Роспотребнадзор по Красноярскому краю ранее опроверг информацию о коронавирусе в регионе, писал «Коммерсантъ-Сибирь».
В России на момент публикации было выявлено 63 заболевших коронавирусом, из них 56 ‒ россияне, двое ‒ граждане Китая, один итальянец. Больше всего случаев заболевания – 33 – зарегистрировано в Москве.